14 yaşında sakatlık ardından ölüm!

İngiltere‘nin Aylesbury kentinde acı bir olay yaşandı. Bedgrove Dynamos takımının 14 yaşındaki kalecisi Luca Campanaro, maç içinde rakip bir futbolcuyla çarpıştıktan sonra genç yaşta hayatını kaybetti.

14 yaşındaki kaleci, çarpışmanın ardından yere yığılırken hemen hastaneye kaldırıldı ancak duran kalbi tekrar çalıştırılamadı.

Campanaro’nun babası, “İnanılmaz bir genç adamdı, dünya için çok büyük bir kayıp” derken futbolcunun yakın arkadaşı Dave Garricks, “Şok içindeyim. Hiçbir hayat 14 yaşında son bulmamalı.” sözlerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise “Futbolcumuzun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle açıklıyoruz. Ailesinin bu zor zamanlarında yanında olacağız. Bu fantastik adam için maçlarımızda saygı duruşu yapacağız.” dendi. (HÜRRİYET)