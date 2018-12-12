Dumlupınar YM’ye tek gol yetti

Birinci Küme’de play-off mücadelesi yapan Dumlupınar Yeni Malatya, aynı hedef peşindeki Gaziantepspor engelini tek golle aştı.

İki takımın da mücadeleci futbol sergilediği Douglas Eyr Sports Centre’daki maçta gol fırsatı açısından Dumlupınar Yeni Malatya daha etkiliydi.

Oyunun ilk yarısında gelişen ev sahibi takım ataklarının biri penaltı ile noktalandı. Golcü Mustafa Tiryaki’nin vuruşunda top avuta gitti. İlk devre 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Dumlupınar Yeni Malatya, ikinci kez penaltı atışı kazandı. Bu kez atışı kullanan Albert, topu ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda ev sahibi takıma 1-0’lık skorla üç puanı kazandırdı.