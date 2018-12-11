‘Bizimkiler’den ikisi forma giydi
İngiltere Premier Lig’de İlkay Gündoğan’ın da oynadığı maçta Manchester City, Londra’da Chelsea’ya 2-0 kaybederek, liderliği Liverpool’a kaptırdı.
İngiltere Premier Lig’de İlkay Gündoğan’ın da oynadığı maçta Manchester City, Londra’da Chelsea’ya 2-0 kaybederek, liderliği Liverpool’a kaptırdı. İlkay Gündoğan dakika 68’da Silva’nın yerine oyuna girdi.
Arsenal’ın sahasında Huddersfield’ı 1-0 yendiği maçta Mesut Özil, ilk 18’de yer almazken, Leicester’in de evinde Tottenham’a 2-0 kaybettiği 90 dakikada Çağlar Söyüncü kadroda yer bulamadı. Everton, sahasında Watford’la 2-2 berabere kalırken, Cenk Tosun oyuna 72. dakikada alındı.