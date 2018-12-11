Everton’ı mağlubiyetten Digne’nin frikiği kurtardı

İngiltere Premier Lig'de Everton evinde Watford ile 2-2 berabere kaldı.

2 saat önce
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İngiltere Premier Lig’de Everton evinde Watford ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig’de 16. haftanın kapanış maçında Everton, Watford’u ağırladı. Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Mücadeleye Cenk Tosun yedek başlarken Everton, 15. dakikada Richarlison ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu sonuçla önde tamamladı. İkinci yarıda Watford baskısını artırıp 63 ve 65. dakikalarda üst üste 2 gol buldu. Sigurdsson’un 68’de penaltı kaçırdığı Everton’da 72. dakikada 3. ve son oyuncu değişikliği olarak Cenk Tosun oyuna girdi.

DIGNE MAĞLUBİYETTEN KURTARDI

Karşılaşmada Everton’ın baskısı arttı ve son dakikalarda kazanılan frikik atışını 90’da sol bek Lucas Digne gol yaparak takımını mağlubiyetten kurtardı. Maç bu golle 2-2 tamamlandı.

  1. haftayı Everton 24 puanla 7., Watford ise 21 puanla 13. sırada tamamladı.(AJANSSPOR)
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