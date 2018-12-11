Güney Kıbrıs’ta kriz

AKEL Rum Lider Nikos Anastasiades’in müzakere heyetindeki temsilcisini geri çekti.

Thomasos Celebis’in müzakere heyetinden geri çekilmesinin nedeni olarak Rum Lider Anastasiades’in Kıbrıs sorununu konusundaki yaklaşımları gösterildi.

Cyprus Mall’de yer alan habere göre Celebis’in geri çekilmesi kararını AKEL Anasatasiades’in ortaya koyduğu politikalara tepki olarak aldı.

Rum Sigma Televizyonu ise Çelebils’in ancak AKEL’in Anastasides tarafından ikna edilmesi ve ortak bir zeminde ulaşılması halinde yeniden müzakere heyetine döneceğini duyurdu. (HABERKIBRIS)