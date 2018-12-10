Daniel Sturridge sahalardan men edilebilir!

Liverpool‘un golcü futbolcusu Daniel Sturridge‘in başı illegal bahis suçlamaları nedeniyle belada.

Yıldız futbolcu için Mart ayında İngiltere Futbol Federasyonu FA tarafından başlatılan soruşturmada geçtiğimiz ay sona gelinmişti.

Ada basınından The Sun‘da yer alan haberde ise ekstra savunma hakkı tanınan 29 yaşındaki futbolcunun 6 ay futboldan men edilebileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Adı sık sık Türk kulüpleri için de geçen Sturridge’in geçtiğimiz sezonun devre arasında kendi transferi üzerine aracılar vasıtasıyla illegal bahis oynadığı iddia edilmişti.

The Sun gazetesi, daha önce yayımladığı bir haberde ocak ayında Sturridge’in Milan‘a transferi için kuzeninin 10 bin sterlinlik bahis oynadığını yazmıştı.

O dönem Milan’a transferi gerçekleşmeyen oyuncu, West Bromwich Albion‘a yarım sezonluğuna kiralanmış ve bunun için 5 bin sterlinlik bahis oynama girişiminde bulunan birinin parasını 66’ya katlamaya çalıştığı ancak maksimum limiti aştığı için ancak 30 sterlin yatırabildiği öne sürülmüştü. (FANATİK.COM)