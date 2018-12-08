Mesut Özil cephesinden açıklama! Mesut Özil'in menajeri ve aynı zamanda avukatı olan Erkut Söğüt, FANATİK'e özel bir açıklama yaparak İngiltere'de "skandal" olarak yer alan haberle ilgili açıklamalar yaptı.

Mesut Özil’in menajeri ve aynı zamanda avukatı olan Erkut Söğüt, FANATİK’e özel bir açıklama yaparak İngiltere’de “skandal” olarak yer alan haberle ilgili açıklamalar yaptı. Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil de “Yasal yollara başvuruyoruz.” ifadesini kullandı.

Arsenal‘ın dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ve takım arkadaşlarının bir gece kulübünde çekilen görüntülerinin basına servis edilmesi gündeme oturdu.

The Sun gazetesinde yer alan haberde Mesut ve arkadaşlarının uyuşturucu kullandığı ileri sürülmüş, ayrıca 70-80 civarında kadınla alem yaptıkları iddia edilmişti.

UYUSTURUCU VE KADIN YOK!

Bu iddialar hakkında konuşan Mesut’un avukatı ve aynı zamanda menajeri Erkut Söğüt, ortaya çıkan görüntülerle iddiaların çöpe gittiğini açıkladı.

FANATİK‘e konuşan Söğüt, “Haber içine koydukları videoda görülüyor. Ortamda kadın falan yok. Ayrıca oyuncular uyuşturucu kullanmıyor. Yasal olmayan hiçbir şey yok.” dedi.

Söğüt, bu kritik süreçte Mesut’un bazı olayların öznesi yapılarak yıpratılmaya çalışıldığını, aylar önce gerçekleşen bir kutlamanın da yeniymiş gibi servis edilmesinin manidar olduğunu ifade etti.

Erkut Söğüt, Mesut’un hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadığını söyleyerek “Mesut kariyeri boyunca ya da öncesinde zararlı ve yasaklı hiçbir şey kullanmamıştır ve kullanmayacaktır da. İddialar onu karalamaya yönelik.” sözlerini sarf etti.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil ise hukuksal yollara başvuracaklarının altını çizdi.

Özil’in ağabeyi, “İngiliz medyasının yanı sıra Türk medyasında da yaşananları çarpıtarak haberleştirenleri tespit ettik. Hem internet sitelerinde hem de sosyal medyada kasıtlı ve karalayıcı haber yapanlar için hukuksal yollara başvuruyoruz.” diye konuştu. (FANATİK.COM)