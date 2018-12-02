Çağlar 21 dakika oynadı
İngiltere Premier Lig’de Leicester City, sahasında konuk ettiği Watford’a 2-0 galip geldi.
İngiltere Premier Lig’de Leicester City, sahasında konuk ettiği Watford’a 2-0 galip geldi.
Wardy’nin dakika 12’de penaltıdan, Maddison’un dakika 23’te attığı gollerle kazanan Leicester City’de Türk Milli takımının oyuncusu Çağlar Söyüncü ikinci yarıda forma giydi. Söyüncü, Gray’in yerine dakika 69’da sahaya alınarak 21 dakika oynama şansı buldu.
14 maçta 21 puana ulaşan ve sekiznci sıraya yerleşen Leicester City’nin maçını 31 bin 353 futbolsever izledi.