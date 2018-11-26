Birinci Küme’de ilk üç şekillendi Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de ilk üç şekillenmeye başlandı.

Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de ilk üç şekillenmeye başlandı.

Yeni Boğaziçi, altıncı maında da Gaziantepspor’u 2-0 geriden gelip 3-2 yenerken, ilk sıradaki liderliğini ve yenilmezliğini korudu.

Koçgiri, bu yıl eski gücünden uzak görünen Esenler karşısında 7-3 gibi farklı skor yakalarken, Dumlupınar Yeni Malatya da rakip sahada Türkmenköy önünde sonuca 4-1’lik skorla ulaştı.

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 1.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Yeni Boğaziçi 6 6 0 0 14 3 18

Koçgiri 5 4 0 1 13 6 12

Dumlupınar YM 4 3 0 1 13 7 9

Gaziantepspor 5 3 0 2 12 9 9

Esenler FC 5 2 0 3 12 15 6

Mehmetçik 5 1 0 4 7 10 3

Türkmenköy 5 1 0 4 7 13 3

Amedspor 5 0 0 5 12 27 0