 Birinci Küme’de ilk üç şekillendi

Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de ilk üç şekillenmeye başlandı.

3 saat önce
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Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de ilk üç şekillenmeye başlandı.

Yeni Boğaziçi, altıncı maında da Gaziantepspor’u 2-0 geriden gelip 3-2 yenerken, ilk sıradaki liderliğini ve yenilmezliğini korudu.

Koçgiri, bu yıl eski gücünden uzak görünen Esenler karşısında 7-3 gibi farklı skor yakalarken, Dumlupınar Yeni Malatya da rakip sahada Türkmenköy önünde sonuca 4-1’lik skorla ulaştı.

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 1.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B          M        A         Y          P

Yeni Boğaziçi                         6          6          0          0          14       3          18

Koçgiri                                   5          4          0          1          13       6          12

Dumlupınar YM                     4          3          0          1          13       7          9

Gaziantepspor                      5          3          0          2          12       9           9

Esenler FC                            5          2          0          3          12       15         6

Mehmetçik                            5          1          0          4          7          10         3

Türkmenköy                          5          1          0          4          7          13         3

Amedspor                             5          0          0          5          12        27         0

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