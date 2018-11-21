İngiltere’yi 1-0 yenen U19 Milli Takımımız, Elit Tura yükseldi

U19 Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5'inci Grup'taki son maçında İngiltere'yi 1-0 mağlup etti.

3 saat önce
0 72 Bir dakikadan az

U19 Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5’inci Grup’taki son maçında İngiltere‘yi 1-0 mağlup etti.

Arslan Zeki Demir Spor Kompleksi’nde oynanan ve ve Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Fabio Verissimo’nun yönettiği mücadelede millilere galibiyeti getiren golü 72’nci dakikada Onur Taha Takır kaydetti.

GRUBU LİDER TAMAMLADIK

U19 Milli Takımı bu sonuçla Elit Tur’a yükseldi. Grubun diğer maçında ise İzlanda ile Moldova 1-1 berabere kaldı. Son oynanan maçların ardından, U19 Milli Takımımız 3 maçta aldığı 6 puanla grubunu lider tamamlayarak ikinci olan İngiltere ile birlikte UEFA U19 Avrupa Şampiyonası’nda Elit Tur’a yükseldi. (SPORHABERLERİ.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

52 dakika önce
52

Avrupa’da terör korkusu

5 saat önce
240

“İngiltere sosyal yardım sistemi hissiz, kötü niyetli ve cezalandırıcı”

20 saat önce
113

Özyiğit, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere ile görüştü

1 gün önce
210

İspanya’dan Brexit anlaşması için Cebelitarık şartı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin