LTM’ye Kıbrıs’ta özel ilgi

Londra Türk Masterler (LTM) takımı, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gittiği Kuzey Kıbrıs’ta özel bir ilgi gördü.

Düzenlenen dörtlü turnuvada KKTC Masterler Karması ve KKTC Cumhriyet Meclisi takımları ile karşılaşan ve üçüncü olan LTM, bunun yansıra özel ziyaretlerde de bulundu.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve KKTC Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay tarafından biraraya gelen LTM temsilcileri, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a da ziyaretler de bulundu.

LTM’yi bu ziyaretlerde Mehmet Nalbantoğlu ve takım kaptanı Ozkul temsil ederken, Türkiye Masterler takımı ile gelen Çanakkale Masterler Başkanı Yılmaz da bu buluşmalarda yer aldı.