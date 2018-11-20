Rumlarda ‘Kıbrıs’ta NATO Garantör Olsun’ tartışması

TÜRKİYE‘nin Ada’daki garantisine karşı çıkan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin olası çözümden sonra ‘birleşik Kıbrıs’ üzerinde NATO’nun garantör olabileceği yönündeki açıklamaları tartışma yarattı.

Rum iktidar partisi DİSİ’nin lideri Averof Neofitu, Ada’daki olası çözüm halinde NATO’nun garantörlüğüne işaret etti. Kıbrıs’taki garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere‘nin NATO üyesi olduğuna dikkat çeken Averof Neofitu, “Kıbrıs’ta İngiliz üsleri bulunuyor olması esasen NATO’nun da varlığını teşkil eder. Hepsi de NATO üyesi olduğuna göre, ‘Çözümden sonra birleşik Kıbrıs neden NATO’ya girmesin?’ argümanı masaya konulabilir. NATO üyesi olmak Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü garanti eder” dedi.

NATO’YA AÇIK KAPI BIRAKTI

Rum yönetiminin lideri Nikos Anastasiadis de, tartışmalar üzerine açıklama yaptı. NATO’nun garantörlüğüyle ilgili bir soruya Anastasiadis, “Önce diyaloğun başlamasıyla ilgili koşullar oluşturulsun. Ondan sonra bunun pek çok yolu var. BM ve AB de buradadır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenliğini karşılayacak pek çok yol var” ifadelerini kullandı. NATO konusunun tartışma dışı olup olmadığıyla ilgili soruya ise Anastasiadis, “Hiçbir şeyi tartışma dışı bırakmadım” karşılığını verdi.

‘KURDA KUZU EMANET EDİLMEZ’

Rum ana muhalefet partisi AKEL ise NATO’nun garantörlüğüne şiddetle karşı çıktı, Ada’nın güvenliğinin sağlanamayacağını savundu. AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, “Kıbrıs sorununun çözümüne NATO’yu karıştırmak, kuzuyu kurda emanet etmek demektir” dedi. “Anastasiadis, NATO’nun izlediği saldırgan politikalarla dünyanın dört bir yanında savaşlara, çatışmalara ve kan dökülmesine yol açtığını görmezden gelerek, NATO’yu garantör yapmayı istiyor” diyen Stefanu, ‘Kıbrıs sorununun çözümüne NATO’nun karıştırılması’ tezinin Ada’yı ve halkını yeni maceralar ve tehlikelerle karşı karşıya getireceğini söyledi. (HABERLER.COM)