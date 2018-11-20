Dev şirketten erkek çalışanlara ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Londra’daki şubesinde herkesi şaşkına çevirenbir adım attı.

24 dakika önce
0 19 Bir dakikadan az

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Londra’daki şubesinde herkesi şaşkına çevirenbir adım attı. Şirket çalışanların sağlık sigortalarına ücretsiz cinsiyet değiştirme sürecini de dahil etti. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’in geniş yer ayırdığı haberde ABD merkezli bankanın şirket içindeki, “Yaşlı erkekler kulübü” atmosferini ortadan kaldırmak için böyle bir karar aldığı vurgulandı.

Londra’daki ofiste çalışanlara hormon tedavisinin ücretsiz yapılacağı ifade ederken, Başkan Yardımcısı Richard Gnodde, “Bunu çalışanlarımızın hepsine sunacağız” dedi. İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Telegraph’ta yer alan haberde, kadınların da tüp bebek masraflarının karşılanacağı belirtildi. Goldman Sachs yetkilileri, “Bu sayede kadınların şirkette kalmasını ve kadın istihdamını kuvvetlendirmeyi sağlayacağız. Eğer kurumumuz bünyesindeki görevliler başka ülkede çalışıyorsa onların anne sütlerinin kargo sürecini biz üstleneceğiz” dedi. (SÖZCÜ.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 hafta önce
413

Türk kahvesi sağlık için çok yararlı

2 hafta önce
205

Hava kirliliği ve araç gürültüsü kalp krizi riskini artırıyor!

3 hafta önce
311

Gökkuşağı diş modası

4 hafta önce
519

Mehmet Ali Erbil’in kızı konuştu: Babamın durumu kritik lütfen dua edin.

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin