Wayne Rooney İngiltere Milli Takımı’na veda etti

Hazırlık maçında İngiltere, sahasında ABD'yi Lingard, Alexander-Arnold ve Callum Wilson'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

2 saat önce
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Hazırlık maçında İngiltere, sahasında ABD’yi Lingard, Alexander-Arnold ve Callum Wilson’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. 53 golle İngiltere Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu olan 33 yaşındaki Wayne Rooney, bu karşılaşmayla milli takım kariyerini sonlandırdı.

İngiltere, Wayne Rooney’nin milli forma ile son kez sahaya çıktığı maçta ABD’yi 3-0 mağlup etti. İngiltere’ye galibiyeti getiren goller Lingard, Alexander-Arnold ve Callum Wilson’dan geldi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan efsane golcü Rooney, 58. dakikada Lingard’ın yerine oyuna dahil olunca kaptanlık pazubandını devraldı. 53 golle İngiltere Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu olan 33 yaşındaki Wayne Rooney, ABD karşısında İngiltere formasıyla 120. ve son maçına çıktı.

2003 yılında ilk kez A Milli formayı giyen ve 15 yıl içerisinde en çok gol atan oyuncu olan Wayne Rooney’e maç öncesinde plaket verildi. (FANATİK.COM)

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