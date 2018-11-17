Derinya ve Aplıç sınır kapıları açıldı Kıbrıs'ta güven artırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan Gazimağusa'daki Derinya ve Lefke'deki Aplıç sınır kapıları eş zamanlı kullanıma açıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs’ta güven artırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan Gazimağusa’daki Derinya ve Lefke’deki Aplıç sınır kapıları eş zamanlı kullanıma açıldı.

Sınır kapılarının açılmasının ardından yaklaşık 500 kişilik grup yaya olarak geçiş yaptı. Sınır kapılarından ilk olarak geçen Rum ve Türk vatandaşlarına çeşitli ikramlar yapıldı.

Açılışa giden vatandaşlar Rumca ve Türkçe “barış” yazılı pankartlar taşıdı. Günün anısına Gazimağusa ve Derinya belediye başkanlarına 2 zeytin fidanı verildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar yaptığı açıklamada, “Sınır kapılarının açılması insanların daha fazla iletişim kurmasına yardımcı olacak ve iki toplum arasında ihtiyaç duyulan güvenin inşasında önemli rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

12 Kasım’ın Kıbrıs için iyi bir gün olduğunu belirten Spehar, 8 yıldan sonra yeniden sınır kapısı açılmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.