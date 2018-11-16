Premier Lig, VAR’ı kabul etti! VAR olarak da bilinen Video Yardımcı Hakem uygulaması, önümüzdeki sezondan itibaren İngiltere Premier Ligi'nde de yürürlüğe giriyor.

VAR olarak da bilinen Video Yardımcı Hakem uygulaması, önümüzdeki sezondan itibaren İngiltere Premier Ligi’nde de yürürlüğe giriyor. Premier Lig kulüpleri, dün yapılan oylamayla VAR teknolojisinin maçlarda kullanılmasını kabul etti.

Spor Toto Süper Lig de dahil olmak üzere bu sezon pek çok ligde devreye giren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2019/2020’deİngiltere Premier Ligi‘ndeki maçlarda da kullanılacak.

Premier Lig kulüpleri, bugünkü oylamada VAR uygulamasının gelecek sezondan itibaren kendi liglerinde de yürürlüğe girmesini kabul etti.

Maçın sonucuna tesir edecek hataları azaltmak için devreye sokulan sistemin bu sezon için test aşamasında kullanılması hususunda anlaşmaya varılmıştı. (FANATİK)