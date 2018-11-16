Premier Lig, VAR’ı kabul etti!

VAR olarak da bilinen Video Yardımcı Hakem uygulaması, önümüzdeki sezondan itibaren İngiltere Premier Ligi'nde de yürürlüğe giriyor.

36 dakika önce
0 16 Bir dakikadan az

VAR olarak da bilinen Video Yardımcı Hakem uygulaması, önümüzdeki sezondan itibaren İngiltere Premier Ligi’nde de yürürlüğe giriyor. Premier Lig kulüpleri, dün yapılan oylamayla VAR teknolojisinin maçlarda kullanılmasını kabul etti.

Spor Toto Süper Lig de dahil olmak üzere bu sezon pek çok ligde devreye giren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2019/2020’deİngiltere Premier Ligi‘ndeki maçlarda da kullanılacak.

Premier Lig kulüpleri, bugünkü oylamada VAR uygulamasının gelecek sezondan itibaren kendi liglerinde de yürürlüğe girmesini kabul etti.

Maçın sonucuna tesir edecek hataları azaltmak için devreye sokulan sistemin bu sezon için test aşamasında kullanılması hususunda anlaşmaya varılmıştı. (FANATİK)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 saat önce
31

Welbeck’e ikinci ameliyat

2 gün önce
150

İngiltere Premier Lig’e kadın patron

3 gün önce
206

Teknoloji dünyasının yeni milyarderleri: Babalarının bodrum katında şirket kurdular

3 gün önce
105

José Mourinho: Maçta yaptığımız hataların bedelini ödedik

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin