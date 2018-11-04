United, 90+2’de kazandı Bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Manchester United, Premier Lig'in 11. haftasında Bournemouth'a konuk oldu.

Bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Manchester United, Premier Lig‘in 11. haftasında Bournemouth‘a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca etkili bir oyun sergilerken henüz 11. dakikada Callum Wilson‘ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

United’ın bu gole cevabı ise 35’te Alexis Sanchez‘in asistinde Anthony Martial‘le geldi ve devre arasına 1-1’lik eşitlikle girildi

Mücadelenin 90+2’nci dakikasında Paul Pogba‘nın ortasında topla buluşan Marcus Rashford takımına galibiyeti getiren golü attı ve maç 2-1 United’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar, puanını 20’ye yükseltirken Bournemouth ise 19 puanda kaldı. (FANATİK.COM)