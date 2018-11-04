United, 90+2’de kazandı

Bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Manchester United, Premier Lig'in 11. haftasında Bournemouth'a konuk oldu.

2 saat önce
0 35 Bir dakikadan az

Bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Manchester UnitedPremier Lig‘in 11. haftasında Bournemouth‘a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca etkili bir oyun sergilerken henüz 11. dakikada Callum Wilson‘ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

United’ın bu gole cevabı ise 35’te Alexis Sanchez‘in asistinde Anthony Martial‘le geldi ve devre arasına 1-1’lik eşitlikle girildi

Mücadelenin 90+2’nci dakikasında Paul Pogba‘nın ortasında topla buluşan Marcus Rashford takımına galibiyeti getiren golü attı ve maç 2-1 United’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar, puanını 20’ye yükseltirken Bournemouth ise 19 puanda kaldı. (FANATİK.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
48

Arsenal-Liverpool maçında birer gol

2 gün önce
168

Göksun’dan ilk galibiyet

3 gün önce
121

Bush Hill Rangers çok atıp, kazandı

3 gün önce
160

Mourinho’ya 100 milyon sterlin

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin