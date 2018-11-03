Türk Veteranlar Ligi’nde geçen hafta

Türk Veteranlar Ligi’nde geçtiğimiz Pazartesi akşamı yedi maç oynandı.

54 dakika önce
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Türkmenköy O45 takımı haftayı galibiyetle kapattı.

Türk Veteranlar Ligi’nde geçtiğimiz Pazartesi akşamı yedi maç oynandı.

O35 kategorisinde Gaziantepspor, Adanaspor’a 8-2 galip geldi ve haftanın en farklı sonucunu elde etti. Çekişmeli geçen maçta Kaleburnu, Narlı’ya 2-1 galip gelirken, Kötürespor da Türkmenköy önünde 3-0’lık skor elde etti.

O45’te ise Yeni 45’likler ise Kıbrıs FC’den 4-0’lık sonuçla sıyrıldı. Vadili, Yeni Boğaziçi’yi 3-0 mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda Akdeniz, Akıncılar’ı gollü maçta 3-2 yendi. Türkmenköy de Euromed karşısında sonuca 1-0’la gitti.

 

 

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