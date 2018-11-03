London Cup’ta üç maçımız var

Londra kupalarında Türk Ligi’nin üç temsilcisi ikinci tur maçlarını bu Pazar (4 Kasım) günü oynayacak.

2 saat önce
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Londra kupalarında Türk Ligi’nin üç temsilcisi ikinci tur maçlarını bu Pazar (4 Kasım) günü oynayacak.

London Sunday Challenge Cup’ta Birinci Küme’den Koçgiri, kendi sahasında Oakwood ile oynayacak. New River Sports Centre’daki karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Aynı kupada Dumlupınar Yeni Malatyaspor ise rakip sahada Continental’i elemek için sahaya çıkacak.

London Sunday Trophy Cup’ta ise Mehmetçik, sahası New River Sports Centre’da Caribb ile mücadele edecek. Maçın başlama saati 11.30.

TÜRK LİGİ İKİNCİ KÜME MAÇLARI

Türk Ligi İkinci Küme’de bu Pazar (4 Kasım) günü dört maç oynanacak. Program şöyle:

Pymmes Park: 14.00 Bingöl Zaza FC-MTG, Britannia Playing Fields: 14.00 Fenerbahçe-LTM, Peter May Sports Centre: 14.00 Kayserispor-Göksun Gaziantep, Hackney Marshes: 14.00 Pekünspor-K. Kaymaklı

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