Enfield Belediyesi’ne 18 milyonluk kredi verildi

ENFIELD bölgesine sosyal konut yapılması amacıyla, Londra Büyükşehir Belediyesi tarafından Enfield Belediyesi’ne 18 milyonluk kredi verildi.

2 saat önce
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ENFIELD bölgesine sosyal konut yapılması amacıyla, Londra Büyükşehir Belediyesi tarafından Enfield Belediyesi’ne 18 milyonluk kredi verildi.

Enfield Belediyesi’ne verilen kredi ile Enfield Bölgesine 571 belediye evi yapılması planlanıyor.

Yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Enfield bölgesine daha fazla sosyal konut yapılması politikası çerçevesinde sağlanacak olan 18 milyonluk kredi ile yeni evler yapılacak. Projenin en kısa süre içerisinde tamamlanması planlanırken, Enfiled bölgesi için Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan tarafından desteklenecek yeni projelerin de hayata geçirileceği duyuruldu.

Edmonton ve Enfield bölgelerinde büyük bir değişiklik sağlayacak olan Maridian Water projesinin de kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatılırken, bölgede büyük ekonomik canlanma sağlayacak proje için toplamda 6 milyar değerinde yatırım yapılacak.

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