Everton’ın eski golcüsü Yakubu’dan Cenk Tosun yorumu! Son olarak Everton'ın eski golcülerinden Yakubu da milli golcüyle ilgili yorumlarda bulundu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş’tan rekor bir bonservis bedeliyle Everton’ın yolunu tutan Cenk Tosun, bu sezon gösterdiği performansla İngiltere’de eleştirilerin odağındaki isim konumunda. Son olarak Everton’ın eski golcülerinden Yakubu da milli golcüyle ilgili yorumlarda bulundu

Yüksek maliyetine karşılık gösterdiği düşük performansla şu ana kadar verimsiz bir transfer profili çizdiği ifade edilen Cenk Tosun’a Everton’ın eski golcülerinden Yakubu ise destek çıktı. 35 yaşındaki eski Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş’ın eski yıldızının performansıyla ilgili olarak şu yorumları yaptı:

“Cenk konusunda sabırlı olmak gerekiyor. Tecrübeli bir futbolcu ve daha iyi olacak. Bu, onun için kolay olmayacak ama onu cesaretlendirirsek yeniden gollerini sıralayacaktır.”

“Onun nasıl bir golcü olduğunu zaten burada da gördük. Yapması gereken tek şey sıkı çalışmayı sürdürmek. Bu şekilde goller de zamanla gelecektir.” (FANATİK.COM)