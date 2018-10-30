Koçgiri, hükmen galip

Türk Ligi Birinci Küme’de Koçgirispor, hükmen galip geldi.

Geçtiğimiz Pazar günü New River Sports Centre’da oynanması gereken Mehmetçik-Koçgirispor karşılaşması yapılamadı.

Maçın başlama saati olan 11.30’da Mehmetçik sahaya sadece altı futbolcu ile çıktı. Hakem, 20 dakika beklemesine rağmen Mehmetçik oyuncu sayısını tamamlayamayınca karşılaşma oynanmadı. Tüzük gereği maçı hükmen kazanan Koçgiri, üç puanın sahibi oldu.