İngiltere U21 takımı 7-0 galip geldi

Avrupa U21 Futbol Şampiyonası grup maçında İngiltere, sahasında konuk ettiği Andorra’ya 7-0 galip geldi.

Chesterfield’deki Proact Stadium’da 7 bin 137 biletli futbolseverin izlediği maçta İngiltere maç boyunca adeta tek kale oynayarak zayıf rakibine gol yağdırdı. İlk yarısı da 3-0 biten karşılaşmada İngiltere’nin gollerini dakika 8’de Ademola Lookman, dakika 27’de Ezri Konsa, dakika 45 ve 48 (penaltı)’de Dominic Calvert-Lewin, dakika 81’de Dominic Solanke, dakika 90+2’de Reiss Nelson ve dakika 90+4’te Christian Garcia kaydetti.

İngiltere, bu sonuçla 8 maçta 23 puana yükselip, gelecek yıl İtalya’da yapılacak finallere katılmayı garantiledi. İngiltere U21, kalan iki maçını İskoçya ve Lirvanya ile oynayacak.