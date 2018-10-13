“144 ülke arasında 114’üncü sıradayız” Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, önümüzdeki 1-2 yılın herkes için zorlu geçeceğini kaydederek, “Doğru tedbirlerin ne olduğunu biliyoruz. Bunları alarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, önümüzdeki 1-2 yılın herkes için zorlu geçeceğini kaydederek, “Doğru tedbirlerin ne olduğunu biliyoruz. Bunları alarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

KKTC’nin rekabet edilebilirlikte 114’üncü sırada bulunmasının, kişi başına düşen milli gelirin Güney Kıbrıs’ın yarısı kadar olmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Nami, “Memur ülkesi olarak bilinmekten kurtulmamız lazım. Ülkemizde ciddi bir güncellenmeye ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Özdil Nami, “KKTC’de Girişimcilik Projesi 2018 Eğitim Sertifikaları” töreninde yaptığı konuşmada, girişimciliği “ekonominin dinamosunu oluşturan ruh” olarak tanımladı.

EKONOMİNİN GERÇEKLERİ BİZİ BU YÖNE GÖTÜRÜYOR

Nami, ülkedeki girişimcilerin sayısının mutlaka artması gerektiğini kaydederek, “Memur ülkesi olarak bilinmekten artık kurtulmamız lazım. Zaten ekonomin gerçekleri bizi de o yöne götürüyor” dedi.

KOBİGEM, TEB ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin destekleriyle hayata geçen bu programın önemli olduğunu kaydeden Nami, “Girişimcilerin önünü açmak için hükümet olarak elbette üzerimize düşeni biliyoruz, yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkemizde ciddi bir güncellenmeye ihtiyacımız var” diye konuşan Nami, “Kendi kendimizi güncellememiz lazım. Devletimizde bugüne kadar oluşan bürokratik mekanizma, prosedür, izin süreçleri, teşvik sistemleri, muafiyetler, kuruldukları gün anlamlıydı ancak bugün güncellenmeye ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

144 ÜLKE ARASINDA 114’ÜNCÜ SIRADAYIZ. BU KABUL EDİLEMEZ

“Çalışmalarımızı sağlıklı ve rekabetçi bir yatırım iklimi oluşturmak üzerine odakladık. Bunu çalışmalarımızın odağına oturttuk” diyen Nami şöyle devam etti:

“Maalesef yapılan çalışmalarda 144 ülke arasında rekabet edebilirlik konusunda 114’üncü sıradayız. Bu kabul edilemez. Gençlerin önünü açmak için bunu değiştirecek somut adımları süratle atmamız lazım. Türkiye, Dünya Bankası, Avrupa Birliği’nden teknik elemanlarla yürütmekte olduğumuz çalışmalar var. Bütün süreçleri mercek altına aldık. Yatırımcının önünü açmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz. Çok güzel bir ülkemiz var. Ciddi potansiyeli var. Kişi başına düşen milli gelirimiz Güney komşularımızın yarısı kadar olması aslında kabul edilebilecek bir unsur değil.”

GERİDE KALACAK. İLK İŞARETLERİ DE GELMEYE BAŞLADI

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm gücüyle KKTC’nin yanında olduğunu kaydeden Nami, “Bugün geçirmekte olduğumuz sıkıntılar doğal. Geçmişte çok daha ciddilerini hep birlikte geçirdiğimiz günleri ben hatırlıyorum. Bunlar geride kalacak. İlk işaretleri de gelmeye başladı. Cari açığın süratle düşmesini hep birlikte memnuniyetle görüyoruz. Bu hemen düzelecek bir durum değil. Onu da farkındayız. Önümüzdeki bir iki yıl hepimiz için zorlu geçecek ama doğru tedbirlerin ne olduğunu biliyoruz. Bunları alarak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Programdan yararlanan ve ekonomiye somut katkıda bulunanlara teşekkür eden Nami, yeni dönemde girişimlerini hayata geçirecekleri de tebrik etti. (KIBRIS.COM)