Rusya ve İngiltere arasında yeni diplomat krizi İngiltere'nin Rus diplomatlara vize vermeyeceğini duyurması üzerine Rusya da İngiliz diplomatlara vize vermeyeceğini duyurdu.

İngiltere‘nin Rus diplomatlara vize vermeyeceğini duyurması üzerine Rusya da İngiliz diplomatlara vize vermeyeceğini duyurdu.

İngiltere ve Rusya arasında yeni bir diplomasi krizi patlak verdi. Rusya’nın İngiltere’deki Büyükelçisi Aleksander Yakovenko, Mart ayında iki ülke arasında yaşanan Skripal krizi sebebi ile İngiltere’nin gönderilen diplomatların geri gelmesine izin vermediğini açıkladı. Yakovenko, “İngiliz hükümetinin Birleşik Krallık‘a gelmek için diplomatlarımıza vize vermemesi sonucu bu konumların boşluklarını dolduramıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konu üzerine Rusya’dan da açıklama geldi. Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, konuyu diplomatik kanallardan çözmeye çalıştıklarını belirtti. Bunun çözüme kavuşturulmaması durumunda tavırlarının değişeceğini söyleyen Kosaçev, “Şayet bu konuda bir anlaşma elde edilmezse, ki bu ilk başta olması gerekiyor. O zaman biz duruma aynı şekilde cevap vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Mart ayında eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal’ın İngiltere’nin Salisburi kentinde zehirlenmesi üzerine iki ülke arasında diplomatik sorunlar yaşanmıştı. Olay sonrası İngiltere, 23 Rus diplomatı ülkeden kovmuştu. İngiltere’nin bu hamlesi üzerine Rusya da ülkedeki İngiliz diplomatları sınır dışı etmişti. (HABERLER.COM)