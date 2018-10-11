Jose Mourinho otele dünya para ödüyor! İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United’ın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, Kırmızı Şeytanlar’daki üçüncü yılı olmasına ve 2020’ye kadar da kontratı bulunması rağmen hala otelde kalıyor.

İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United’ın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, Kırmızı Şeytanlar’daki üçüncü yılı olmasına ve 2020’ye kadar da kontratı bulunması rağmen hala otelde kalıyor ve şu ana kadar burada yaşamak için Mourinho’nun 500 bin Pound harcadığı bildirildi.

İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United’ın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, Kırmızı Şeytanlar’daki üçüncü yılı olmasına ve 2020’ye kadar da kontratı bulunması rağmen hala otelde kalıyor.

Ailesinin Londra’da yaşadığı Mourinho, fırsat buldukça hemen başkentin yolunu tutuyor.

Portekizli hoca, Manchester’a geldiğinde ise evde kalmak yerine kentte bulunan 5 yıldızlı Lowry Otel’de kalmayı tercih ediyor. Artık otelde herkesin tanıdığı bir isim olan otelin en geniş odalarından birinde kalan Mourinho’nun şu ana kadar burada yaşamak için harcadığı paranın yaklaşık 500 bin Pound’u (4 milyon TL) bulduğu bildirildi. (FANATİK.COM)