Jürgen Klopp: Salah’ın rahat olması gerek

Premier Lig’te son oynadığı Chelsea mücadelesinde sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Liverpool liderliği geçen sezonun şampiyonu Manchester City’e kaptırmıştı.

Chelsea’yle olan mücadelede gol pozisyonlarına giren, ancak bu fırsatlardan yararlanamayan Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, son dönemlerde genel anlamda düşük peformansından dolayı eleştiriler alıyordu.

Ancak Liverpool’un yıldız oyuncusuna destek, teknik direktörü Jürgen Klopp’tan geldi.

SALAH’IN KALİTESİ ORTADA, HER ŞEY GAYET İYİ

Alman teknik adam Salah hakkında konuşurken, “Onun oyunu gayet iyi durumda. Chelsea maçında bir sürü pozisyona girdi ancak gol atamadı. Bunlar olur. Ama gerçekten bir sıkıntı yok. Herkes sakin olsun, herkes rahatlasın. Henüz bir şey için telaşlanmaya gerek yok. Salah’ın kalitesi ortada ve her şey gayet iyi gidiyor.” sözcüklerini sarf etti.

SALAH’LA KONUŞTUKLARIMIZ ARAMIZDA

Salah’la arasında ne konuştuğu sorulan Jürgen Klopp, “Buradan söyleyebileceğim şeyler değil. Salah’la konuştuklarımız aramızda.” dedi.

Konuşmalarına devam eden Jürgen Klopp, “Harry Kane’e bakın. Onun hakkında da Salah’a söylediklerini söylediler. ‘Geçen sezonun yarısı performansını gösteremiyor’ dediler. Sonra çıktı geçen hafta iki gol attı. Böyle şeyler olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah bu sezon Premier Lig’te çıktığı 7 maçta 3 gol-1 asistlik performans sergiledi. (AJANSSPOR.COM)