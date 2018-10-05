İngiltere Southgate’in sözleşmesini uzattı

İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktör Gareth  Southgate'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

33 dakika önce
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İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktör Gareth  Southgate’in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, İngiliz teknik adam Southgate ile  yardımcısı Steve Holland’ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya  Kupası’nda milli takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki Southgate,  “Milli takımı önümüzdeki iki önemli turnuvada çalıştırma fırsatı verildiği için  çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Futbolcu kökenli teknik adamlar arasında yer alan Southgate, 2016’da  çalıştırmaya başladığı İngiltere’yi Rusya‘da bu yıl düzenlenen Dünya Kupası’nda  dördüncü yapmıştı. (SKORER.COM)

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