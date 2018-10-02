5’i Türk Ligi’nden 8 takımımız kupada

Londra kupalarında yeni sezonun ilk tur maçları önümüzdeki Pazar (7 Ekim) günü oynanacak. Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından organize dilen üç ayrı kupada 5’i Türk Ligi’nden olmak üzere 8 temsilcimiz mücadele edecek.

Türk Ligi takımlarından sadece Mehmetçik, kendi sahasında oynayacak. New River Sports Centre’daki maç saat 11.30’da başlayacak. Diğerleri rakip sahalarda tur atlamak için sahaya çıkacak.

Türk Ligi’nde yer almayan temsilcilerimizden Cortez, deplasmanda oynarken, Türkocağı Bermondsey ve GS FC’de sahalarında tur atlamaya çalışacak.

Bu maçlar şöyle:

London Sunday Challenge Cup: Omonia-Koçgiri, FC Kawooya Purples-Dumlupınar Yeni Malatyaspor,

Jam-Cortez

London Sunday Challenge Trophy Cup: Italia Wasteels-Türkmenköy, Türkocağı Bermondsey-Emerson United, GS FC-Chimairo Reserves

London Sunday Junior Cup: Vale County-Yavruvatan