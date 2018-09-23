Mesut’lu Arsenal, Cenk’li Everton’a 2-0 galip

Premier Lig’in 6. haftasında Arsenal, Everton’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun 72. dakikada oyuna girdi.

Temsilcimiz Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton, Premier Lig’in 6. haftasında Arsenal’e konuk oldu. Emirates Stadı’nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-0 oldu. Topçular’a galibiyeti getiren goller ise 56. dakikada Lacazette ve 59. dakikada Aubameyang’dan geldi.

Bu sezon henüz golle tanışamayan Cenk, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 72. dakikada Calvert-Lewin’in yerine oyuna dahil olan Cenk, takımı adına skor üretemedi.

Bu galibiyetin ardından Unai Emery’in Arsenal’i 12 puana yükseldi ve 6. sıraya yükseldi. 12. sırada bulunan Everton ise 6. sırada kaldı.

İlk 2 haftayı puansız kapatıp son 4 maçta 12 puan kazanan Arsenal, gelecek hafta evinde Watford’u konuk edecek. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Everton ise Fulham ile karşılaşacak. (FANATİK.COM)