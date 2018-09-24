Chelsea, West Ham United ile 0-0 berabere kaldı

Premier Ligin 6. haftasında Chelsea, deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi.

1 saat önce
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Premier Ligin 6. haftasında Chelsea, deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi. West Ham ile Chelsea arasındaki Londra derbisi 0-0 sona erdi.

West Ham United, rakibiyle oynadığı son 3 maçta da sahadan yenilgi almadan ayrılmayı başardı.

CHELSEA PUANINI 16 YAPTI

Bu sonucun ardından Chelsea bu sezonki ilk puan kaybını yaşarken, puanını 16 yaptı. West Ham United ise puanını 4’e çıkardı.

Chelsea, Premier League’de 7. haftada sahasında Liverpool‘u konuk edecek. West Ham ise bir sonraki hafta Manchester United ile karşı karşıya gelecek. (SPORHABERLERİ.COM)

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