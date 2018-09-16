Mesut Özil, 200. maçını boş geçmedi

29 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 200. maçına çıkarken, gol sayısını ise 37'ye yükseltti

7 saat önce
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İngiltere Premier Lig’de oynanan beşinci haftasında,deplasmanda Newcastle United’a konuk olan Unai Emery yönetiminde Arsenal, ilk yarısı golsüz sona eren maçı 49. dakikada Granit Xhaka ve 58. dakikada Mesut Özil‘in attığı gollerle 2-1 kazandı.

29 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 200. maçına çıkarken, gol sayısını ise 37’ye yükseltti. (SKORER)

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