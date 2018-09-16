Liverpool 5’te 5 yaptı

İngiltere Premier Lig'in 5 hafta mücadelesinde lider Liverpool deplasmanda Tottenham'ı 2-1 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

8 saat önce
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İngiltere Premier Lig’in 5 hafta mücadelesinde lider Liverpool deplasmanda Tottenham’ı 2-1 mağlup etti ve 5’te 5 yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool,  deplasmanda Tottenham‘ı 2-1 mağlup etti.

Ligin beşinci haftasının açılış mücadelesinde, zirve iddiasıyla sezona  başlayan iki takımdan Tottenham, Wembley Stadı’nda Liverpool’u ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Liverpool, 39. dakikada  Georginio Wijnaldum‘un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Liverpool, 54. dakikada Roberto  Firmino’nun ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Tottenham, 90 3’üncü dakikada Erik  Lamela’nın golüyle farkı azaltsa da mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Çıktığı 5 lig maçını da kazanan Liverpool, puanını 15’e çıkararak maç  fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Tottenham’ın ise 9 puanı bulunuyor. (SKORER)

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