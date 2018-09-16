Sınır kapılarında gelen turistler cehennemi yaşıyor KKTC bir yandan ekonomik krizle boğuşup, ülkeye turist gelsin diye çırpınırken, diğer yandan da sınır kapılarında gelen turistler cehennemi yaşıyorlar .

KKTC bir yandan ekonomik krizle boğuşup, ülkeye turist gelsin diye çırpınırken, diğer yandan da sınır kapılarında gelen turistler cehennemi yaşıyorlar .

Araçlı geçişlerle ilgili sıkıntılar yol sorununa bağlansa da, yaya geçişlerde de durum farklı değil. Lokmacı yaya geçiş noktasında şu anda ciddi bir sıkışıklık yaşanıyor.

Güney’e tatile gelen binlerce turist ile birlikte Rumlar da Kuzeye geçmekte büyük sıkıntı yaşıyorlar. Kabinde görevli kamu çalışanları yığılmayı önlemek için büyük bir gayret ortaya koysalar da başarılı olamıyorlar. Sistem tıkanırken, yabancılar yaya sınır kapısından da KKTC’ye geldiğine pişman ediliyor. (HABERKIBRIS)