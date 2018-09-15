Kevin De Bruyne 250 milyon euro! Geçtiğimiz sezon Manchester City'nin Premier Lig'de rekor bir puanla şampiyon olmasına büyük katkı veren Kevin De Bruyne'ün serbest kalma bedeli belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Manchester City’nin Premier Lig’de rekor bir puanla şampiyon olmasına büyük katkı veren Kevin De Bruyne’ün serbest kalma bedeli belli oldu.

İngiltere Premier Ligi’ni geçtiğimiz sezon 100 puanla şampiyon olarak tamamlayan Manchester City’de performansıyla göz dolduran isimlerden biri de Kevin De Bruyne’dü.

Sezon boyunca attığı 12 gol ve 21 asistleoynayarak izleyenleri büyüleyen Belçikalı 10 numarayla ilgili hocası Pep Guardiola’dan flaş bir açıklama geldi.

City’nin Katalan menajeri, 27 yaşındaki yıldız ismin serbest kalma bedelini resmen açıkladı.

Universo Valdano adlı televizyon programına konuşan Pep, “O, harika bir çocuk. Serbest kalma bedeli ise 250 milyon wuro. Ancak üzgünüm çünkü satılık değil” ifadelerini kullandı. (FANATİK)