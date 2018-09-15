Guardiola’dan gelecek planları

2008-12 seneleri arasında çalıştırdığı İspanyol devi Barcelona'da sayısız başarılara imza atan Pep Guardiola gelecek planlarını anlattı.

43 dakika önce
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2008-12 seneleri arasında çalıştırdığı İspanyol devi Barcelona‘da sayısız başarılara imza atan Pep Guardiola gelecek planlarını anlattı.

Şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City‘nin başında olan Katalan teknik adam, “Kariyerimi başladığım yerde noktalamak isterim. Genç takımların başına geçmek istiyorum. Umarım bu Barcelona’da olur” dedi.

Tecrübeli çalıştırıcının City ile 2021 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Kariyerinin son yıllarına yaklaştığını vurgulayan 46 yaşındaki Guardiola, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, “Manchester City’de önümüzdeki 3 sezon veya biraz daha fazla bir süre görevime devam edeceğim. Sonraki süreçte 60-65 yaşlarıma kadar yedek kulübesinde oturmayacağım.” diye konuşmuştu. (SKORER)

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