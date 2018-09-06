Birinci Küme 23 Eylül’de başlayacak

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun ilk aylık toplantısı yapıldı. Haringey’deki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen toplantıya 20 kulüpten 17’si katıldı. Birinci Küme’den Yalova ve Yavruvatan ile İkinci Küme’den Doğan Türk Birliği temsilci göndermedi.

Lige yeni katılma başvurusu yapan üç takım, yapılan oylama sonucu lige dahil edildi. Diğer takımlar da üyelik aidatlarını yatırdılar. Birinci Küme’de yeni sezon 23 Eylül’de, İkinci Küme ise 30 Eylül’de start alacak. Her sezon başı oynanan geleneksel Community Shield karşılaşmaları da 16 Eylül Pazar günü New River Sports Centre’da olacak.

Gençlerde Yeni Boğaziçi-Amedspor, veteranlar O35’te Gazi-Kaleburnu, O45’te de Türkmenköy-Akdeniz oynayacak. Bu maçların başlama saati 15.00.

Büyükler kategorisindeki Community Shield karşılaşması Dumlupınar Yeni Malatyaspor ile Koçgiri arasında yapılacak. Maçın başlama saati 16.30.

VETERANLAR İÇİN ÇAĞRI

Öte yandan Veteran Ligllerinin 24 Eylül Pazartesi günü başlatılması planlanıyor. Federasyon Veteran Lig Sekreteri Kemal Soyer, lige katılmak isteyen takımların TTFF Sekreterliğine yazılı olarak başvuruda bulunmalarını istedi.