Bu kez yarım düzine gol attılar Bush Hill Rangers, Herts Senior Football League Divison One’de üçüncü maçını da farklı kazandı.

Bush Hill Rangers, Herts Senior Football League Divison One’de üçüncü maçını da farklı kazandı.

Maç fazlalığı ile lider durumda bulunan Hadley Reserves’i sahası Donkey Lane’de konuk eden Bush Hill Rangers 6-2 galip geldi. Karşılaşma boyunca etkili futboluyla rakibine gücünü kabul ettiren Soner Mustafa’nın ekibi daha ilk dakikada Vedat’la 1-0 öne geçti. Erken gelen golle rahatlayan temsilcimiz 15’te Kerem, 38’de Mete ve 43’te Tashan’la bulduğu gollerle ilk 45 dakikayı 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıda konuk takım 56 ve 67’de iki gol attı. Ama tempoyu yeniden arttıran Bush Hill Rangers, 70’de Vedat ve 83’te Daniel ile iki gol daha kaydedip skoru 6-2 yaptı.

Ligde Hadley Reserves 5 maçta 10 puanla ilk sırada yer alırken, Bush Hill Rangers 3 karşılaşmada 9 puanla ikinci durumdaki yerini korudu.