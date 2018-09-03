Watford, Tottenham’ı 2-1 yendi

İngiltere Premier Ligde Watford, geriye düştüğü maçta Tottenham'ı 2-1 yendi ve lige 4'te 4 ile başladı.

1 saat önce
0 30 Bir dakikadan az

İngiltere Premier Ligde Watford, geriye düştüğü maçta Tottenham’ı 2-1 yendi ve lige 4’te 4 ile başladı.

Premier Ligin 4. haftasında Watford, taraftarı önünde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Watford, geriye düşmesine Tottenham’ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle Watford lige 4’te 4 ile başladı.İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Tottenham’ın golünü 53. dakikada kendi kalesine Abdoulaye Doucoure kaydetti.

WATFORD PUANINI 12’YE ÇIKARDI

Watford’a galibiyeti getiren golleri ise 69. dakikada Troy Deeney ve 76. dakikada Craig Cathcart kaydetti. Bu galibiyetin ardından Watford puanını 12’ye çıkarırken, Tottenham 9 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında Watford sahasında Manchester United‘ı konuk edecek. Tottenham ise 5. haftada Liverpool ile karşılaşacak. (SPORHABERLERİ)

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