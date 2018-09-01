Göztepe’ye İngiltere’den transfer Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grenada asıllı İngiliz futbolcu Jerome ile 2 +1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grenada asıllı İngiliz futbolcu Jerome ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

32 yaşındaki golcü oyuncu Jerome Middlesbrough forması ile başladığı futbol hayatında sırasıyla Cardiff City, Birmingham, Stoke City, Crystal Palace, Norwich City ve Derby County takımlarında mücadele etti.

Kariyerinde 211 Premier Lig, 269 Championship maçına çıkan Jerome, bu maçlarda 112 gol kaydetti. (SKORER)