Göztepe’ye İngiltere’den transfer

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grenada asıllı İngiliz  futbolcu Jerome ile 2 +1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

24 dakika önce
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grenada asıllı İngiliz  futbolcu Jerome ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

32 yaşındaki golcü oyuncu Jerome Middlesbrough forması ile başladığı futbol  hayatında sırasıyla Cardiff City, Birmingham, Stoke CityCrystal Palace, Norwich  City ve Derby County takımlarında mücadele etti.

Kariyerinde 211 Premier Lig, 269 Championship maçına çıkan Jerome, bu  maçlarda 112 gol kaydetti. (SKORER)

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