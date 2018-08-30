Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları çekildi

2 saat önce
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Bu sene Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray’ın Grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Monako’da yapılan kura çekimi sonuçlarına göre Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04’ün yer aldığı D grubunda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8 gruptaki eşleşmeler şöyle:

A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B Grubu: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

C Grubu: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D Grubu: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Galatasaray

E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, PSV Eindhoven

G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, V. Plzen

H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

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