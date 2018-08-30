Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları çekildi

Bu sene Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray’ın Grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Monako’da yapılan kura çekimi sonuçlarına göre Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04’ün yer aldığı D grubunda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8 gruptaki eşleşmeler şöyle:

A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B Grubu: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

C Grubu: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D Grubu: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Galatasaray

E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, PSV Eindhoven

G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, V. Plzen

H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys