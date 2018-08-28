Tottenham, Manchester United’ı 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 yendi.

2 saat önce
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İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Tottenham, deplasmanda Manchester United‘ı 3-0 yendi.

Ligin 3. haftasında Manchester United ile Tottenham, Old Trafford Stadı‘nda karşılaştı.

Tottenham, ilk devresi 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Konuk takım, 50. dakikada Harry Kane, 52 ve 84. dakikalarda Lucas Moura‘nın attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 3’te 3 yapan Tottenham 9 puana yükselirken art arda 2. yenilgisini yaşayan Manchester United ise 3 puanda kaldı. (SKORER.COM)

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