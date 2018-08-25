Mourinho’dan 259 saniyelik basın toplantısı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, ilginç bir uygulamaya imza attı.

3 saat önce
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United‘ı çalıştıran Jose Mourinho, ilginç bir uygulamaya imza attı. Ligin ikinci haftasında Brighton Hove’a 3-2 mağlup olmalarının ardından eleştirilerin odağında yer alan Portekizli teknik adam, meslek hayatının en kısa basın toplantılarından birini düzenledi.

Mourinho’nun planlanandan yarım saat önce gelmesinden dolayı çok sayıda gazetecinin kaçırdığı basın toplantısı toplam 4 dakika 19 saniye sürdü.

Basın mensuplarına çok kısa yanıtlar veren deneyimli teknik adam, 13 sorunun ardından basın toplantısının yapıldığı odadan ayrıldı.

Mourinho yönetimindeki Manchester United, pazartesi günü sahasında Tottenham Hotspur ile karşılaşacak. (SKORER.COM)

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