2 milyar sterlinlik tarihi teklife ret! Manchester City’nin sahibi Sheik Mansour’un kuzeni Liverpool’u satın almak için 2 milyar sterlini gözden çıkardı, tarihi teklif ret cevabı aldı.

Manchester City’nin sahibi Sheik Mansour’un kuzeni Liverpool’u satın almak için 2 milyar sterlini gözden çıkardı, tarihi teklif ret cevabı aldı.

İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Liverpool‘da hareketli saatler yaşandı. İngiliz basınına düşen haberlerde, Manchester City‘nin sahibi Sheik Mansour’un kuzeni, Liverpool’u 2 milyar sterline satın almak için resmen girişimlerde bulundu.

Yapılan tarihi teklif Kırmızılar tarafından direkt olarak reddedildi. 2018 yılının ilk aylarında gerçekleşen bu görüşmelerde Abu Dabili Khaled Bin Zayed Al Nehayan istediği sonucu alamadı. Futbol tarihinin en büyük girişimlerinden biri sonuçsuz kalırken, bu gelişmelerin sonrasında Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar yürüdü.

Öte yandan Liverpool’un sahibi Fenway Sports Group da kulübe yeni yatırımcılar ararken, yeniden Abu Dabili şirketlerle görüşmelerin başlayabileceği belirtildi. (SKORER.COM)