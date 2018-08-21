Bush Hill Rangers dört dörtlük: 4-1 (VIDEO)

Soner Mustafa’nın başkanlığını ve menajerliğini üstlendiği Bush Hill Rangers, Herts Senior Football Leaque First Divison’daki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

15 saat önce
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Bush Hill Rangers’lı futbolcuların bir gol sevinci.

Soner Mustafa’nın başkanlığını ve menajerliğini üstlendiği Bush Hill Rangers, Herts Senior Football Leaque First Divison’daki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Sahasında Wodson Park’ı konuk eden Bush Hill Rangers sahadan 4-1 galip ayrılarak sezona flaş skorla başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Donkey Lane sahalarında oynanan puan mücadelesinde etkili oynayan Bush Hill Rangers, sahadan arzuladığı üç puanla ayrıldı. Wodson Park önünde oyuna iyi başlayan ve sürekli gol arayan Bush Hill Rangers, Lamar ve Rocheim’le skoru 2-0 yaptı. Kalan sürede Kerem ve Vedat’la iki gol daha bulan Bush Hill Rangers sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Kazanma arzusuyla oynayan Bush Hill Rangers, oyunun büyük bölümünde üstünlüğünü rakibine kaptırdı.
Soner Mustafa, futbolcularına uyarılarda bulunurken.
Karşılaşmadan bir kale önü mücadelesi.
Bush Hill Rangers Menajeri Soner Mustafa, maçı izlemeye gelen Türk Ligi yöneticilerinden Cevdet Ezel’le.

 

 

 

 

 

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