İngiltere uzatmada galip

Dünya Kupası‘nda İngiltere, Tunus‘u 90+1. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

İngiltere, G grubundaki ilk maçında Tunus ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İngiltere 11. dakikada Harry Kane‘in golüyle 1-0 öne geçti. Tunus çok geçmeden mücadelede beraberliği sağladı. 35. dakikada Kyle Walker‘ın yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sassi, ağları sarsarak mücadelede eşitliği sağladı. Devre 1-1 sona erdi. Daha dengeli geçen ikinci yarıda İngiltere’nin üstünlüğü daha fazlaydı. Tunus bu devrede biraz daha geri çekilen taraf oldu.

90+1. dakikada takımın ilk golünü atan Harry Kane, skoru da belirleyen isim oldu. Kane, korner atışı sonrası düzgün bir kafa vuruşuyla İngiltere’ye 2-1’lik galibiyeti getirdi.

Bu grupta oynanan diğer maçta Belçika, Panama’ya 3-0 galip geldi. İlk yarısı golsüz biten maçta Belçika’nın sayılarını Mertens ve Lukaku (2) attı. (İHA)