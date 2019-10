Ezo Sarıcı filarmoni orkestrasına öncülük edecek

ELDE etmiş olduğu sanatsal başarılarıyla adından söz ettiren Ezo Sarıcı önderliğinde bir araya gelen 40 genç müzisyen, oluşturdukları filarmoni orkestrasıyla Klasik Dönem’i en iyi tanımlayan senfonik eserlerden örnekler sunacak.

31 Ekim Perşembe akşamı saat 7:45’de başlayacak konser, prestijli sanatçıların performanslarına ev sahipliğiyle tanınan Paddington’daki St James Chuch’de gerçekleşecek. 40 genç müzisyenin dayanışmasıyla oluşan bu özel konserin programında, aydınlanma felsefesinin müziğin ruhuna işlendiği, müziğin sadece varlıklı zümrelerin değil tüm halkın kültürel yapısına hitap etmesini savunulan Klasik Dönem’in karakterini yansıtan Schubert’in 5. Senfonisi’yle ve Beethoven’ın 7. Senfonisi yer alacak.

Biletlerin “eventbrite” üzerinden 10 pound’a temin edilebileceği konseri, 25 yaşın altındaki müzikseverler sadece 5 pound ödeyerek izleyebilecek.

Ezo Sarıcı’nın altı ayı aşan koordinasyon ve organizasyon çabaları sonucu Londra’nın genç virtüözler yetiştirmekle ünlü The Yehudi Menuhin School, The Purcell School, Guildhall School of Music and Drama, Royal Academy of Music and Royal College of Music okullarının seçkin öğrencileri bir araya gelmiş olacak.

Konserde orkestrayı Ezo’nun The Yehudi Menuhin School’dan arkadaşı genç orkestra şefi Kingsley Lin’in yönetecek. Kingsley Lin, uluslararası platformlarda saygınlığı kabul edilen profesörler Shmuel Ashkenazy, Roman Simovic, Alina Ibragimova ve Pierre Amoyal’ın ustalık kursları sonrası The Yeduhi Menuhin School’da uzun süre Müzik Bölümü Başkanı görevinde bulunmuş Malcolm Singer ile kompozisyon çalıştı. İngiltere’nin en önemli orkestra şeflerinden Sian Edwards yönetiminde düzenlenen University of St. Andrews’deki ileri seviyede şeflik kurslarına da kabul edilen sekiz şeften biri olan Kinsgley, Mahler’in İkinci Senfoni’sini yorumuyla ünlü İtalyan orkestra şefi Claudio Abbado’nun geleceğin büyük şefleri arasında anılacağı övgüsüne de mazhar olmuştu.

SENFONİK ALANDA BİR İLK OLACAK

Müzik tarihinde, çok geniş orkestralar için yazılan bestelerin icrası için gerekli olan müzisyenler topluluğunun bir araya gelip çalışabilmesine dönemin imparatorlukları, saraylar, kiliseler destek vermişlerdir. Günümüzde de büyük orkestralar ancak devletlerin, yerel yönetimlerin, geniş bütçeli vakıfların, ticari kurumların ya da varlıklı ailelerin katkılarıyla bir araya gelebiliyor.

Ezo Sarıcı önderliğinde kurulan Apollo Philharmonic Orchestra, hiç bir kurumun desteği veya himayesi olmadan, tamamen kişisel gayretlerle oluşup, bünyesinde barındırdığı 18-20 yaş arası 40 genç müzisyenle, bu alanda yaşanacak ilk deneyim olacak.

Konserin bütün organizasyonun yanı sıra, senfonik eserlerdeki solo keman bölümlerinden sorumlu, orkestral algılamada deneyimli, nota okumada kesin değerlendirme gücüne sahip müzisyenlere verilen liderlik (başkemancı -concertmaster) görevini de Ezo Sarıcı üslendi.

Ezo, geçtiğimiz Aralık ayında da benzer bir konser düzenlemiş, bütün geliri Great Ormond Street Hastanesi’nde tedavi gören ağır hasta çocuklar yararına kullanılmak üzere 1700 pound’luk bir katkının oluşmasını sağlamıştı.

Bu tür çağdaş, evrensel ve yenilikçi konserler düzenlemeye devam etmek istediğini belirten Ezo Sarıcı, “bu konserde, Klasik Dönem’den (1750-1800) eserler seçtik. Her konsere farklı bir temayla yaklaşıp, gelecek konserlerde film ve belgesellerde yer alan bestelerle ilgili bir konser gerçekleştirmeyi planlıyorum” dedi.

APOLLO PHILHARMONIC ORCHESTRA

Apollo Philharmonic Orchestra kemanlarda Ezo Sarici, Molly McGregor, Felicia Tsai ve Harun Öztürk, Iza Stocka, Zelda Heaney Brufal, ikinci kemanlarda Viviane Plekhotkine, Leon Sturdee,

Betania Johnny, Lily Harwood, Kate Simpson, Emil Bojahr, violalarda Nazlı Erdoğan, Jeanette Szeto, Elsa Rapisarda, Alex Papp, çellolarda Ben Tarelton, Theo Bently-Curtin, Fiore O’Sullivan, Ben Carnell, Eddie Meade, Laura Lin, kontrbaslarsa Nathan Perry ve Charles Campbell-Peek, flütlerde Rianna Henriques, Ellen Buller, obuada Sasha Puller, Chelsea Backer, klarnetlerde Lily Payne, Ellie Saipe, fagotlarda Eva Serksnaite, Sacha Neugarten, trompetlerde Tristan Boldy ve

Ewan Parkin, kornolarda Joe Longstaff, Helen Kuby, timpani Joe Bainbridge’den oluşuyor.

EZO SARICI

Müzik alanında küçük yaşlarında elde ettiği başarılarıyla tanınan genç kemancı Ezo Sarıcı, 9 yaşında Kraliyet Müzik Akademisi’nin “First Strings Experience” bölümünü birincilikle bitirmiş, 10 yaşında South London Youth Orchestra’ya başkemancı olarak davet edilmişti.

13 yaşında katılmış olduğu Marlow Müzik Festival’inde altın madalya, Woking Müzik Festivali’nde ise “Yılın Genç Müzisyeni Ödülü”ne layık görülen Sarıcı, İtalya’daki “Virtuoso and Belcanto Violin Competition”dan, yarışmaya katılan en genç kemancı olmasına rağmen Paganini Özel Ödülü ile dönmüş, Prag’da düzenlenen “Uluslararası Josef Micka Keman Yarışması”nda ikincilik ödülünü almıştı.

İlk resitalini de yine 13 yaşında gerçekleştiren Sarıcı, İngiltere, Avusturya, İsveç, İsviçre, Galler, İtalya, İspanya ve Çek Cumhuriyetleri gibi ülkelerde yer aldığı konserlerin yan ısıra Royal Festival Hall, Barbican Art Centre, St John’s Smith Square, Milton Court, Birmingham Symphony Hall ve The Wales Millennium Centre gibi saygın konser salonlarındaki konserlerde sahne aldı.

Pierre Amoyal, Ani Kavafian, Michael Vaiman, Krystof Smietana, Vaclav Hudacek, Wei Dong Tong, Mari Tampere-Bezrodny, Esther Haffner, Itzhak Rashkovsky, Cihat Aşkın, Hakan Şensoy, Bard Monsen, Luigi Di Filippi, Jan Bjoranger, Tom Gould ve Dylan Blackmore gibi dünyanın önemli keman profesörleriyle virtüözlük kursları kapsamında çalıştı.

Beethoven’ın 250. doğum yıldönümü kutlamaları çerçevesinde organize edilen, “250 Piano Pieces for Beethoven, International Composition Project” için besteci olarak önerilen Sarıcı’nın bestelediği “A Bagatelle for Beethoven”ın world premiere’i 2018 yılında Almanya’da gerçekleşmesi ardından (Bonn’dan Viyana’ya) bu kapsamda en fazla performe edilen eserler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz yıl, ülkemizin en saygın orkestra şeflerinden Prof. Rengin Gökmen’in davetiyle Mendelsshon’un keman konçertosunu orkestra eşliğiyle yorumlayan Sarıcı, Kent Düşesi Katherine Kent tarafından düzenlenen Buckingham Palace, Windsor Castle, Hatfield House ve St George’s Hannover Square’de düzenlenen konserlere solist olarak da davet edilmişti.

(https://www.eventbrite.co.uk/e/apollo-philharmonic-orchestra-tickets-67582630467)

Fotoğraflar: Yücel Erkan