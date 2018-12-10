Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kings College işbirliğiyle Londra’da Türk Filmleri Haftası başlıyor. 12-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festivale katılım ve film gösterimleri tamamen ücretsiz olacak.

LONDRA Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İngiltere’nin dünyaca tanınan üniversitelerinden King’s College ortaklığında Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle 12-16 Aralık tarihleri arasında Türk Filmleri Haftası düzenliyor.

King’s College kampüsünde gerçekleştirilecek festivalde ‘Çınar’, ‘Buğday’, ‘Hicran ve Melek’, ‘Kış Uykusu’, ‘Rüya’, ‘Kalandar Soğuğu’ ve ‘Ayla’ gibi son yıllarda çekilmiş, Türkiye ve gösterildiği ülkelerde ses getirmiş yapımlar Londralı seyirciyle buluşacak.

İLK ÇINAR İKİNCİ GÜN BUĞDAY

Festivalin 12 Aralık’taki açılışını yönetmen Mustafa Karadeniz’in ödüllü filmi “Çınar” ile yapıyor. Yunus Emre Çelik, Sezgin Cengiz ve Şilan Düzdaban’ın baş rollerini paylaştığı film, Kars’ın bir köyünde iki göz bir evde yaşayan Mustafa, karısı Suna ve engelli oğullarının öyküsünü anlatıyor. Film gösterimini, yönetmen Karadeniz’in katılacağı bir soru-cevap oturumu takip ediyor.

13 Aralık’ta ise, Londralıları bir genetik bilimcinin, şehirdeki genetik kriziyle mücadelesini konu alan ve gelecekte geçen distopik film ‘Buğday’ bekliyor.

FESTİVALİ AYLA KAPATACAK

Yıllar sonra tekrar karşılaşan iki arkadaşın hayatın zorlukları ve içinde bulundukları ataerkil toplumun çıkmazlarına karşı birbirlerine olan desteklerini dramatik bir dille aktaran ‘Hicran ve Melek’ ise festivalin üçüncü gününde gösterilecek.

15 Aralık’ta ise baş rollerini Haluk Bilginer ve Melisa Sözen’in paylaştığı Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu’ filmi ile Derviş Zaim’in ‘Rüya’sı gösterilecek.

Festivalin kapanış günüde ise modern hayattan uzak, soğuk bir dağ köyünde yaşayan Mehmet’in sefaletten kurtulma çabasıyla dağlarda altın arama macerasını anlatan ‘Kalandar Soğuğu’ ile Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir öyküden uyarlanan ‘Ayla’ filmleri gösterilecek. (HÜRRİYET.COM)