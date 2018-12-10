Maurizio Sarri: Attığımız ilk gol maçı değiştirdi

İngiltere Premier Ligi’nin 16. haftasında sahasında Manchester City’i 2-0 mağlup eden Chelsea’de teknik direktör Maurizio Sarri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, “İlk 20-25 dakikada hiç iyi savunma yapamadık. Ancak sonraki bölümde yavaş yavaş daha iyi oynamaya başladık. İlk gol ise maçı tamamen değiştirdi.” dedi.

KAZANMAYI HAK ETTİK

Açıklamalarına devam eden Sarri, “Kazanmayı hak ettik. Takımımın durumundan memnunum. Diğer maçlarda da bu maçta olduğu gibi kazanma motivasyonunu bulup, bu tarz bir kararlılık seviyesinde oynamalıyız. Eğer böyle oynamaya devam etmezsek böyle ‘bir’ maç kazanmak işe yaramaz. David Luiz hakkında ayrıca mutluyum. Muhtemelen bu sezonki en iyi performansını sergiledi. Takımca savunmada maçtaki büyük bölümde iyiydik.” ifadelerini kullandı.

Chelsea, Manchester City’i mağlup ederek City’nin bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini almasına sebep oldu. (AJANSSPOR)