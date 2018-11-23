Kış Sergisi, Londra’da sanatseverlerin karşısına çıkacak Halit Demirer tarafından kurulmuş MIRER ART tarafından 6 Aralık 2018’de saat 17.00’da resim sergisi gerçekleştirilecek.

Halit Demirer tarafından kurulmuş MIRER ART tarafından 6 Aralık 2018’de saat 17.00’da resim sergisi gerçekleştirilecek.

Londra merkezli bir sanat galerisi olan MIRER ART, ilk sergisi Winter Exhibition (Kış Sergisi) 6-21 Aralık tarihlerinde, 4 Masons Yard The Covendısh Hotel St James London SW1Y 6JF adresinde açılacak.

İstanbul doğumlu ART koleksiyoncusu Halit Demirer tarafından kurulmuş olan MIRER ART Londra merkezli bir sanat galerisi olarak faaliyet gösteriyor.

Galeri senede 4 kere 4 mevsime hitap eden ikişer haftalık sürelerle sergi düzenlemek vizyonu ile kurulmuş olup, Art koordinasyonu Halit Demirer’in yapacağı Türk ve Internasyonal sanatçıları sanatseverlerin ve koleksiyoncuların karşısına çıkaracak.

MIRER ART çoğu özel koleksiyondan gelme eserleri ilk defa toplu olarak sanatseverlerle ulaştıracağı bu sergisiyle sanat dünyasına Londra’da merhaba demeye hazırlanıyor.